Arendsee - Die Freiwillige Feuerwehr Arendsee hat die Lichterfahrt 2024 komplett abgesagt. „Wir können auf der einen Seite nicht eine Fröhlichkeit vermitteln, wenn auf der anderen Seite die Trauer überwiegt. Auch würde das falsche Moral wieder spiegeln, da Sachsen-Anhalt von heute bis Montag Trauerbeflaggung angeordnet hat“, informieren die Ehrenamtlichen.

Die Fahrt mit bunt geschmückten Fahrzeugen sollte Bestandteil des Lebendigen Adventskalenders sein. Das 22. Türchen werde aber trotzdem geöffnet. Vor dem Arendseer Feuerwehrgerätehaus wird es am Sonntag, 22. Dezember, ab 17 Uhr ein Gedenken mit ruhigen Gesprächen geben. Auch der Verein Rund um den See, der den Lebendigen Adventskalender organisiert, meldet sich zu Wort: „In dieser Zeit der Trauer und des Gedenkens möchten wir den Opfern und ihren Angehörigen unser tiefstes Mitgefühl ausdrücken.“ Die zweite Lichterfahrt durch Dörfer wurde ebenfalls abgesagt. Gelegenheit zum Gedenken und für Gespräche gibt es am Sonntag, 22. Dezember ab 17 Uhr am Feuerwehrgerätehaus Vissum.