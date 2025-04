Die Unterbindung des Nestbaus von Adebaren in Hohenerxleben und Löderburg entpuppt sich als Aktion für die Sicherheit der Tiere und der Stromversorgung.

Die Elemente, die aus Loburg geholt wurden, hier in Hohenerxleben.

Hohenerxleben/Löderburg. - Groß war die Aufregung in der Einwohnerschaft, als Anfang der Woche ein Storchenpaar in Hohenerxleben beim Nestbau unterbrochen wurde. Mitarbeiter der Stadtwerke Staßfurt unterbanden das Vorhaben am Platz vor der hiesigen Kirche, räumten den Mast und setzten einen Kegel drauf.