Natur unter der Lupe: Dem Waschbär und Amphibien in der Altmark auf der Spur

Arendsee. - Einwohner sehen nicht nur mit Blick auf Schäden an ihren Grundstücken/Gebäuden ein Problem durch Waschbären, die sich ausbreiten. Denn die Tiere verdrängen und beeinflussen andere Arten. Das Landesamt für Umweltschutz will nun genau wissen, wie die Situation unter anderem in der Einheitsgemeinde Arendsee aussieht.