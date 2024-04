Wohnen und Alterspflege Neubau: Pflege für bis zu 60 Senioren und altersgerechte Wohnungen in einem Luftkurort

Investition in altersgerechte Wohnungen auf der Wiese an der Salzwedeler Straße in Arendsee nimmt konkrete Formen an. Holger Stahlknecht beantwortet für den Investor Fragen zu den geplanten Serviceleistungen und den Mieten.