Regine Schönberg vom Tourismus-Büro am Marktplatz kennt Tangermünde in- und auswendig. Sie verrät, welche Sehenswürdigkeiten beliebt sind und wer auf dem Elberadweg radelt.

Wer kommt in die Tourist-Information in Tangermünde?

Reise an die Elbe

Bei Regine Schönberg im Tourismus-Büro am Marktplatz Tangermünde gibt es Aufkleber und Hefte.

Tangermünde - Zahlreiche Touristen strömen jedes Jahr in die Elbe-Stadt Tangermünde. Regine Schönberg vom Tourismus-Büro am Marktplatz erzählt im Volksstimme-Interview, welche Sehenswürdigkeiten am Beliebtesten sind, aus welchen Ländern die Reisenden auf dem Elberadweg kommen und wie die Menschen Tangermünde entdecken.