weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Arendsee
    4. >

  4. Arendseer Schiff Queen reicht nicht mehr aus: Der Hamburger Hafen rückt in den Fokus

Barkassen als Alternative Arendseer Schiff Queen reicht nicht mehr aus: Der Hamburger Hafen rückt in den Fokus

Die Luftkurort Arendsee GmbH plant zwar langfristig mit dem Schiff, sieht aber Modernisierungsbedarf. Die Idee für ein zweites Gefährt besteht weiter und welche Sondertouren 2026 anstehen.

Von Christian Ziems Aktualisiert: 27.10.2025, 15:21
Die Queen Arendsee bei der Einfahrt zur Hauptanlagestelle, die sich an der Lindenstraße befindet.
Die Queen Arendsee bei der Einfahrt zur Hauptanlagestelle, die sich an der Lindenstraße befindet. Foto: Christian Ziems

Arendsee. - Das Schiff Queen Arendsee dreht verlässlich seine Runden. Im Hintergrund wird darüber nachgedacht, in welche Marketingrichtung die Attraktion gesteuert werden soll.