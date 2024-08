Langstreckenschwimmen, Marathon sowie Schwimmen und Laufen im Wechsel. Das Besondere an den Sportevents in Arendsee: fünf Wettbewerbe werden vom Raddampfer „Queen“ aus gestartet.

Arendsee. - Die Olympischen Sommerspiele in Paris sind bestes Beispiel, wieviel Freude Sport bereiten kann. Wie gut es ist, Sportarten mit neuen Trends massentauglich zu gestalten und interessanter für jedermann werden zu lassen. Dem hat sich Organisator Kersten Friedrich verschrieben, der mit seinem Team am letzten Sonntag im August in Arendsee drei Sportevents an einem Tag ausrichtet. Ein Paradevorbild hat die Altmark ja mit Isabel Gose, die in Paris Olympia-Bronze gewann. r

Video: Ein Hauch von Olympia am Arendsee (Video: ASR KF-Events)

Wie haben doch in Paris das 3x3-Basketball oder die Kajak-Cross-Rennen für Begeisterung gesorgt. Kersten Friedrich, ein bekennender Triathlon-Fan, bleibt bei zwei seiner Elemente und kombiniert, schaut nach einem besonderen Bonbon, denn: „Die, die in Arendsee teilnehmen, sollen wiederkommen“, sagt der 50-Jährige. Mit dem Ausrichten der Sportevents wollen Kersten und seine Partner ebenso für den Luftkurort und die Region im Norden von Sachsen-Anhalt werben.

Diesmal nun mit drei Events am Sonntag, 25. August, im Strandbad von Arendsee: Langstreckenschwimmen als Premiere, SwimRun – die Kombination aus Schwimmen und Laufen im Wechsel – und die traditionellen Laufwettbewerbe. Teilnehmen können leistungsorientierte Sportler bis hin zu jedermann, der sich einer Herausforderung stellen oder sich einfach nur mal ausprobieren möchte. Alter spielt keine Rolle. Nach dem Motto: Sport verbindet – in Arendsee sogar in einer landschaftlich reizvollen Umgebung.

Die meisten Teilnehmer werden am 25. August 2024 beim 28. Lauf um den Arendsee erwartet. Foto: Regina Urbat

Trotz des Aufwandes, „wir wollen wieder alle Altersbereiche ansprechen und obendrein etwas ganz Besonderes bieten“, sagt Kersten Friedrich. Und das auch bei allen drei Events, fügt der 50-jährige Osterburger hinzu. Das Highlight ist nämlich, dass fünf Wettbewerbe nicht im Strandbad, sondern auf dem Raddampfer „Queen“ mitten auf dem Arendsee gestartet werden. Das geschieht beim Langstreckschwimmen im glasklaren Wasser des Arendsees über die Distanzen von 1,5, 5 und 10 Kilometer. Nur das 7,5-Kilometer-Langstreckenschwimmen wird an Land gestartet. Bei SwimRun erfolgt der Start vom Ausflugsdampfer „Queen“ im Schnupperwettbewerb über 5 Kilometer.

Bei vier Schwimm- und einem Laufwettbewerb wird vom Raddampfer Queen Arendsee gestartet.Luftkurort Arendsee GmbH Foto: LKO Arendsee GmbH

Der Kapitän löst das Hupsignal aus – und ab geht es in die Fluten. Die Duathleten schwimmen bis zur Boje als Markierung zum Ufer. Per pedes führt die Laufstrecke durch Mischwald und am See entlang. Auf den längeren SwimRun-Strecken wechseln sich die beiden Disziplinen ständig ab. Beim Marathon muss viermal 1,9 km geschwommen und 8,6 km gelaufen werden; beim Halbmarathon zweimal. Der SwimRun-Sprint über 10 Kilometer wird im Strandbad gestartet, wie alle Laufwettbewerbe – bis auf eine Ausnahme.

„Es ist ein Experiment“, verrät Kersten Friedrich, wenn die Teilnehmer am Fitnesslauf über 5 Kilometer von der „Queen“ aus ins Rennen geschickt werden. Wer sich daran oder an einem anderen Wettbewerb beteiligen möchte, erhält weitere Informationen unter: kersten-friedrich-events.com.