Dicke Rauchwolke am Mittwochmorgen

Löscharbeiten der Burger Feuerwehr in einem Nebengelass eines Privatgrundstücks.

Burg. - Durch einen Großeinsatz der Feuerwehr Burg im Stadtgebiet können am Mittwoch, 16. Juli, mehrere Pferde gerettet werden. Das Feuer auf einem Privatgrundstück drohte auf den Stall überzugreifen. Ein Kamerad verletzte sich bei den Löscharbeiten und steht nach Angaben der Feuerwehr mehrere Wochen nicht zur Verfügung.

Die geretteten Pferde auf dem Privatgrundstück in Burg. Foto: Mario Kraus

Die Burger Wehr wurde am frühen Morgen gegen 5.15 Uhr alarmiert - durch die Sirenen. Bereits beim Eintreffen der Fahrzeuge stand der gesamte Nebengelass des Grundstücks in Flammen, „so dass der Brand mit drei Rohren bekämpft wurde, um ein weiteres Übergreifen der Flammen zu verhindern und vor allem die Pferde zu retten. Aufgrund der enormen Rauch- und Hitzeentwicklung und den örtlichen Gegebenheiten war die Brandbekämpfung schwierig“, so Pressesprecher Marc Sommer. Nachdem die ersten Flammen erstickt waren, konnten mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz weitere Löscharbeiten durchführen.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Für die Burger Wehr war es der 133. Einsatz für 2025.