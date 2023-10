Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Arendsee. - Kaum ein anderes Gebäude in Arendsee spiegelt die wechselvolle jüngere Geschichte der Stadt so wider wie die Töbelmannhalle, die vor 110 Jahren, am 19. September 1913, feierlich eingeweiht wurde. Sie sollte der deutschen Jugend dienen, so hatten es die Stifter Auguste und Carl Friedrich Töbelmann bestimmt. Doch das gesamte Stiftungskapital fiel der Inflation und der damit verbundenen Geldentwertung in Deutschland zum Opfer, und die Stadt übernahm in den 1920er Jahren den Gebäudekomplex. Das Haus wurde von der Stadt als Herberge für die Wanderjugend erhalten und nach 1933 als Heim der Hitlerjugend (HJ) genutzt.