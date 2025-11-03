weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Feuerwehren und Naturschutz: Urlaub mit Wow-Effekt: Wie das Arendseer KiEZ speziell für die Jugend aus Sachsen-Anhalt organisiert

Wie das Kinder- und Jugenderholungszentrum (KiEZ) spezielle Tage für junge Menschen anbieten kann. Im nächsten Jahr wird es weitergehen.

Von Christian Ziems 03.11.2025, 15:49
Steffen Jorns demonstrierte eine Verpuffung.
Steffen Jorns demonstrierte eine Verpuffung. Foto: Christian Ziems

Arendsee. - Ein Puff, erstaunte Blicke und hilfreiche Hinweise: Im Kinder- und Jugenderholungszentrum (KiEZ) wird Bildung mit Wow-Momenten verknüpft. Und dabei haben Menschen aus Sachsen-Anhalt übrigens einen finanziellen Vorteil.