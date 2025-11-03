Ein kurzes Gastspiel hatten sie schon. Und im Winter kehren sie zurück. Die Rede ist von Wanzen. Sie sondern ein übel riechendes Sekret aus, sind aber harmlos, erklärt ein Kammerjäger.

Stinkwanzen halten sich gern auf warmen Wänden auf. Fühlen sie sich bedroht, dann stinkt’s.

Klötze. - Wenn es draußen kälter wird, fängt es in den Wohnungen und auch Büros an zu stinken. Das liegt aber nicht unbedingt am Ehemann oder am Arbeitskollegen, sondern an tierischen Gästen. Es sind Insekten, die ungefragt hereinkommen und nötigenfalls den Raum verpesten. „Was sind denn das für Viecher?“, meldete sich ein Leser bei der Volksstimme – und war nicht der erste, der anrief. Anscheinend hatten diese Tierchen zuletzt Hochkonjunktur.