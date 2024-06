Vor dem großen Dorffest mit vielen Attraktionen am kommenden Wochenende stecken die Kleinauer mitten in den Vorbereitungen.

Veranstaltung: In Kleinau packen die Einwohner für das Dorfjubiläum an

Kleinau - Ein Dorf wird nur einmal 750 Jahre alt und dies soll natürlich genutzt werden, um in der Gemeinschaft schöne Stunden zu verbringen. Außerdem stehen 124 Jahre Feuerwehr an – der 120. Geburtstag fiel wegen Corona aus. Die Vorbereitungen in Kleinau laufen. Knapp 30 Einwohner packten mit an, um den Bereich an der einstigen Schule sowie den nahen Neubaublöcken auf Vordermann zu bringen. Denn schließlich soll das Dorf am kommenden Wochenende sauber sein.

Bei der jüngsten Ratssitzung wurde für die Sause ein Zuschuss von 500 Euro festgelegt. Außerdem soll der Dienstleister, der im Auftrag der Gemeinde Rasen mäht, noch einmal tätig werden.

Für geladene Gäste wird es am Donnerstag, 6. und Freitag, 7. Juni jeweils abends Festveranstaltungen (Feuerwehr und Dorfjubiläum) geben. Öffentlich sind die Angebote am Sonnabend, 8. Juni, und Sonntag, 9. Juni. Viele Spiele werden am Sonnabend ab 13 Uhr geboten. Das Familienfest im Bereich der einstigen Schule und dem angrenzenden Sportplatz hat einiges zu bieten.

Wer möchte, kann mit einem Quad Runden drehen. Eine Hüpfburg sowie ein Karussell gehören ebenfalls dazu. Bei den „Spielen ewiger Helden“ gibt es noch einige Überraschungen – Spaß ist jedenfalls garantiert. Für musikalische Unterhaltung sorgt der Singekreis Sanne. Außerdem bieten die Mädchen und Jungen der Kleinauer Kita Gänseblümchen ein Programm. Für das leibliche Wohl ist natürlich reichlich gesorgt. Dies trifft zudem auf den Abend zu. Dann wird DJ Micha ab 20 Uhr mit Musik für Tanzfreuden sorgen.

Nach einer langen Nacht gibt es am Sonntag, 9. Juni, einen Frühschoppen. Gebackenes Schwein sorgt für die nötige Grundlage, um das Feierwochenende gemütlich ausklingen zu lassen. Zudem werden 100 Liter Freigetränke ausgeschenkt. Scheres lustige Musikanten kümmern sich um den passenden Rahmen. Der Eintritt für die beiden Tage ist frei. Das Fest wird finanziell durch viele Sponsoren ermöglicht.

Außerdem darf das Museum nicht fehlen. Otto Mewes hat mit weiteren Mitstreitern eine besondere Aktion geplant. Die Bilder vom Umzug zur 700-Jahr-Feier sind zu sehen. Zudem schlüpfen Museumsfreunde in Kostüme. Werden sie von Besuchern angesprochen, gibt es einen Hinweis, wo genau in der Einrichtung mehr über die jeweilige Epoche zu erfahren ist.