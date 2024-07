Warum Monika Schramm ihren Imbiss an der Promenade auch als Seniorin weiter betreibt und was ihr die Einheimischen und Touristen bei einem Fischbrötchen verraten.

Imbiss am Arendsee

Arendsee. - „Was darf es sein?“ Die Frage hat Monika Schramm in ihren Berufsleben unzählige Male gestellt. Und auch jetzt im Ruhe- oder besser gesagt Unruhestand gehört sie immer noch zum Alltag. Denn die Arendseerin denkt nicht daran, die Beine hochzulegen.

Dabei könnte sich die 64-Jährige, die Rentnerin ist, dies durchaus leisten. „Aber ich brauche einfach den Kontakt mit Menschen“, kann sich die erfahrene Gastronomin ein komplett zurückgezogenes Leben überhaupt nicht vorstellen. Am Seeweg erlebt sie nämlich das pure Gegenteil. Dort steht ihr Imbiss – neben dem Strandbad – genauso wie ein Grill für Fisch. Der Duft des Geräucherten hat schon so manchen Spaziergänger und Fahrradfahrer zu einer Essenspause animiert. Und nicht nur dazu.

„Nette Gespräche über persönliche Dinge und Neuigkeiten gehören einfach dazu“, erzählt Monika Schramm. Freundliche Worte wechseln genauso die Thekenseiten wie warme und kalte Speisen – ohne Eis geht es im Arendseer Sommer natürlich nicht. Insbesondere die Wochenenden und Feiertage sind wichtig, da dann bei gutem Wetter viele Menschen auf dem Weg unterwegs sind. Und die sollen bei der knapp zehn Kilometer langen Tour mehrfach die Möglichkeit bekommen, Hunger und Durst zu stillen. Neben den Urlaubern sind zudem viele Stammgäste darunter, die aus verschiedenen Orten, der Altmark extra für ihren geräucherten Fisch zu Monika Schramm kommen. Und die serviert nicht nur charmant die beliebten Fischbrötchen, sie hört ihnen zu. Egal ob sie loben oder Kritik üben.

Kommunikation ist das A und O

Und so bekommt sie natürlich einiges mit. Deshalb weiß sie, dass sich die öffentlichen Toiletten an der Anlegestelle des Schiffs Queen, die nach einem Sturmschaden und in die Decke gelangte Feuchtigkeit monatelang geschlossen blieben, nicht gerade günstig auf das Seglerheim auswirkten. Insbesondere Busreisende, die mit dem Dampfer fahren wollen, nutzten die Toiletten. Es war schlecht, dass die fehlten, weiß Schramm.

„Wir helfen gern, darum geht es nicht. Aber es wäre schön, wenn Schäden schneller behoben werden und grundsätzlich die Kommunikation zwischen Gemeinde sowie Privatwirtschaft besser wäre“, betont die Gastronomin, die sich einige Jahre lang auch um das Seglerheim und den Bootsverleih am Strandbad gekümmert hatte. Zum Glück seien seit Kurzem die Toiletten wieder ohne Einschränkung nutzbar. Die Verwaltung hatte nötige Reparaturmaßnahmen umsetzen lassen.

Personal fehlt

Was ihr auch auffällt, ist, dass Touristen von den Angeboten im Luftkurort oft nichts wissen. Es gebe zwar ein Büro im Haus des Gastes. Doch der Standort der Touristinfo sei zu weit weg vom Schuss. Viele Urlauber würden die Einrichtung nicht wahrnehmen oder wüssten nicht, dass dahinter auf dem Hof geparkt werden darf. „Die Touristinfo gehört ins Strandbad. Dort sind doch die meisten Urlauber, genauso wie auf dem Campingplatz direkt gegenüber“, ist sich Monika Schramm sicher. Genauso so sicher weiß sie übrigens auch, dass sie weiter ihren Imbiss am Seeweg betreiben wird. Vor allem, um unter Leute zu kommen: „Die Kommunikation würde mir fehlen“, sagt sie.

Zudem will sie ihrem Geschäft das Schicksal der Pizzeria im Seglerheim ersparen, das wegen Personalmangels geschlossen wurde. Schließlich gibt es ihren mobilen Laden an dieser Stelle seit der Corona-Krise. Zunächst als Notlösung gedacht, da die Gaststätten alle zu bleiben mussten, hat sich daraus nun auch ein Kommunikationspunkt entwickelt. Und der soll bleiben – dafür sorgt Monika Schramm trotz Rente.