Das neue Jahr beginnt in Arendsee mit der Vorfreude auf ein kaltes Vergnügen. Eisbader planen eine große Veranstaltung.

Über 60 Eisbader aus der Altmark, aus Berlin, Brandenburg, Genthien, Wittenberge und Rostock gingen beim 20. Winterbadetag am Arendsee ins vier Grad "warme" Wasser und hatten riesigen Spaß.

Arendsee/hz - Baden im Winter - und umso tiefer die Temperaturen, umso besser: Die Saunis mögen Kälte und freuen sich besonders auf den Januar. Dann steht das Winterbadetreffen an. Nach der 20. Auflage (Foto) Anfang 2024 wird auch gemeinsam in den Arendsee gegangen. Dazu werden am Sonnabend, 18. Januar, befreundete Clubs und Vereine aus der Altmark und weiteren Regionen Deutschlands erwartet. Willkommen sind Neueinsteiger, die Lust aufs kühle Nass auch im Winter haben.

Die Saunis sind überzeugt, dies steigert das Immunsystem und beugt insbesondere Erkältungskrankheiten vor. Wer nur zuschauen möchte, ist natürlich ebenfalls willkommen. Für das Eisbadertreffen wird ab 14 Uhr das Gelände des Tauchclubs genutzt. Der Feuerwehr-Förderverein kümmert sich um die Versorgung.