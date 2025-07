Bevor die Gitarren am Freitagabend kreischen, steht beim Geflügelhof Gentz ein Wettbewerb der besonderen Art auf dem Programm: Eine fachkundige Jury verkostet elf Eierlikörsorten.

Geschmacks-Duell in Parchen: Welcher Eierlikör ist der Beste im Jerichower Land?

Der Eierlikör der Familie Gentz aus Parchen wurde schon mehrfach bei der Grünen Woche in Berlin serviert.

Parchen - Na dann: Prost. Bevor es am Freitag bei der Rocknacht beim Geflügelhof Gentz in Parchen eins auf die Ohren gibt, gibt es etwas für die Kehle - zumindest in die der prominenten Jury. Denn die hat vor den Konzerten gegen 17 Uhr die Aufgabe, den besten Parchener Eierlikör aus elf verschiedenen Sorten herauszufinden.

Eine anspruchsvolle Aufgabe. Denn das Ehepaar Gentz ist für exquisite Likörkreationen bekannt. So gab es in der Vergangenheit bereits Schoko-Karamell-Kaffee- und Marzipanlikör.

In diesem Jahr stellten die Parchener auch Sanddorn-Likör bei der Grünen Woche in Berlin vor, der dort bestens ankam. Gespannt dürfen Besucher sein, wie die Jury die Likörsorten bewertet. Später wird es nicht nur die Siegerliköre im Geflügelhof zu kaufen geben.

Als Jury-Mitglieder eingeladen sind der Parchener Ortsbürgermeister Hubert Schwandt, Angelika Tietz aus Roßdorf, Ingrid Quenstedt aus Genthin, Anja Fleischhauer aus Berlin, Cordula Weber, Ernst-Adolf Kampe und Charlotte Ehme vom Heimatverein Parchen, Marina Conradi vom Tourismusverein Genthin, Jerichow, Elbe-Parey, Marina Besing, Heimatverein Kade, sowie Tom Thiede und Gabi Mehlitz von der Band Berlin Beat Club.

Die beiden Letzteren werden später mit ihrer Band auf der Bühne stehen. Die Besucher dürfen gespannt sein, ob es ihnen nach der Verkostung gelingt. Ab 19 Uhr beginnen an beiden Tagen die Konzerte. Auf der Bühne stehen am Freitag die Gewinner des Jerichower Land-Song-Contest „Rapthor“, die Gruppe „Berlin Beat Club“ und die „Kiss Forever Band“.

Am Sonnabend, 26. Juli, spielen ab 19 Uhr „Rapthor“, die Band „Mephisto“ und danach der „Rammstein Members Club“. Karten für die Abende gibt es zum Preis von 43,22 Euro pro Abend auf der Internetseite des Biber-Ticket-Service der Volksstimme.

Am Freitag und am Samstag ist freier Eintritt für Jugendliche unter 18 Jahre.