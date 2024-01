Drei große Jubiläen machen neugierig auf das bevorstehende Arendseer Veranstaltungsjahr 2024. Und das Erste steht schon in wenigen Wochen an. Die Volksstimme gibt einen Überblick.

Arendsee. - „Der unkonventionelle Naturmensch, Wanderprediger und Lebensreformer Gustav Nagel (1874-1952) hinterließ seine stärksten Spuren in Arendsee“, meint der Förderverein, der das Leben des Wanderpredigers in Erinnerung hält. Dazu gehört, an Jubiläen zu erinnern. Und ein solches steht am 28. März an.