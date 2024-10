Das aktuelle Angebot ist auf Grund vom Datenschutz vielen zu kompliziert: Luftkurort Arendsee GmbH will das Bewerben von Veranstaltungen in der Einheitsgemeinde wieder selbst in die Hand nehmen.

Arendsee. - Mehrere zeitgleiche Höhepunkte rund um den Arendsee, da Veranstalter nichts voneinander wissen: Das sorgte in den vergangenen Monaten mehrfach für Unmut. Die Luftkurort Arendsee GmbH geht das Problem nun an. Und zwar mit einem neuen und für alle Interessenten nutzbaren digitalen Veranstaltungskalender. So etwas gibt es altmarkweit zwar schon, aber das Angebot des Regionalmarketing- und Tourismusverbandes wird seit Monaten in der Arendseer Region kaum noch genutzt.