Die Konzentration ist unter dem bewohnten Bereich der Stadt teilweise sehr hoch. Wissenschaftler gehen mit akribischen Proben der Frage nach, warum dies so ist.

Jörg Lewandowski und Cara Beume an einer der Messstellen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Arendsee. - Der Phosphorgehalt im See soll durch eine chemische Fällung reduziert werden. Doch dies macht langfristig nur Sinn, wenn neuer Eintrag zumindest reduziert wird. Der Frage, über welchen Bereich der größte Anteil in die Blaue Perle gelangt und was die Ursachen für hohen Werte sind, gehen Wissenschaftler nach.