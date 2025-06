Entscheidung in Genthin

Die Kita in Tucheim ist marode und soll einem Neubau weichen.

Genthin/Tucheim - Die Zukunft der Kita Tucheim bleibt ein zentrales Thema in der Genthiner Kommunalpolitik. In der jüngsten Sitzung des Stadtrats konnte nun ein klares Ziel formuliert werden: Die Einheitsgemeinde strebt an, für das Frühjahr 2026 die voll- ständige Genehmigung für den Baustart der neuen Einrichtung zu erhalten. Für Diskussion sorgte jedoch ein Änderungsantrag der CDU-Fraktion.