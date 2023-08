Großmühlingen - Wieso wurde die Leiche einer Frau erst nach zehn Tagen in der Elbe angeschwemmt, warum begeht der Mörder einer jungen Frau 20 Jahre danach Suizid, wie kann ein Mörder zweimal zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt werden und was hat es mit dem „Klo-König“ von Halle auf sich, der damit über eine halbe Million DDR-Mark erwirtschaftete? In all diesen Fällen stellt der „Oberkommissar ehrenhalber“, Bernd Kaufholz, wieder Ermittlungen an.

In seinem im Februar erschienenen Werk „Der Mörder wohnt im selben Haus: Authentische Kriminalfälle“ rekonstruiert der Magdeburger Journalist Morde und Verbrechen, die sich zwischen 1978 und 1988 im ehemaligen Bezirk Halle abgespielt haben. Der regionale Charakter des Buches wird durch die Verwendung von originalen Aufnahmen der Verbrechensschauplätze sowie durch Skizzen der Tatorte verstärkt.

Interessierte Krimifreunde haben nun die Möglichkeit, den Autor und sein neustes Werk im Rahmen einer Buchlesung kennenzulernen. Denn am Freitag, 25. August, stellt Bernd Kaufholz sein Buch um 19 Uhr in Großmühlingen vor. Die Lesung findet im Saal der Brüderwirtschaft am Marktplatz 9 statt. Karten können ab sofort unter 0152/24963498 bestellt werden.

Authentische Kriminalfälle

„Akribisch spürt er authentischen Kriminalfällen in Archiven nach, arbeitet sie für die Leser auf. Er lässt sie dabei teilhaben an der Ermittlungsarbeit und wie es den Kriminalisten schließlich gelang, die Täter zu überführen“, rezensiert Heidi Thiemann von der Mitteldeutschen Zeitung das Werk.

Der Magdeburger Bernd Kaufholz arbeitete von 1976 bis 2012 und seit 2017 bei der Volksstimme und bekleidete dabei einige Spezialaufgaben, beispielsweise Auslandseinsätze in Kriegs- und Krisengebieten. 2002 wurde Kaufholz Ehrenkommissar des Landes Sachsen-Anhalt, ehe er 2011 sogar zum „Oberkommissar ehrenhalber“ für „langjährige Verdienste als Reporter in besonderen Kriminalfällen sowie für die Berichterstattung über die Arbeit der Polizei Sachsen-Anhalts“ befördert wurde.

Zudem ist er seit über 20 Jahren als Buchautor tätig. Sein erstes Werk „Tod unterm Hexentanzplatz“ erschien bereits 1999, sein aktuellstes in diesem Jahr.