Der Start ins neue Jahr wird in Blankenburg von einem schweren Unfall überschattet: Ein betagter Pedelec-Fahrer ist gestürzt und hat sich schwerste Kopfverletzungen zugezogen.

77-jähriger Pedelec-Fahrer stürzt in Blankenburg schwer

Nach dem schweren Sturz eines Pedelec-Fahrers in Blankenburg sucht die Polizei Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben.

Blankenburg. - Ein 77 Jahre alter Radfahrer hat am Donnerstag (2. Januar 2025) gegen 12 Uhr bei einem Sturz in der Neuen Halberstädter Straße in Blankenburg schwerste Kopfverletzungen erlitten.