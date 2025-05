Der Platz vor der Feuerwache in Stendal war zum „Tanz in den Mai“ am 30. April gut gefüllt. Die ehrenamtlichen Kameraden hatten wieder viel Arbeit investiert.

Der „Tanz in den Mai“ auf dem Gelände der Feuerwache in Stendal ist inzwischen zu einer Institution geworden. Auch 2025 erlebten zahlreiche Gäste wieder das Spektakel und begrüßten den Wonnemonat feierlich.

Zur Musik von DJ Kotte und seinem Team haben am Mittwochabend rund 2.350 Besucher auf dem Hof der Feuerwache in Stendal in stimmungsvoller Beleuchtung in den Mai getanzt, wie Fördervereinsvorsitzender Klaus-Werner Höppner mitteilt. Sie waren der Einladung der Freiwilligen Feuerwehr Stendal und des Fördervereins gefolgt.

Nach einem Musikstück, das die Kinder der Kita Nordspatzen präsentiert haben, und einem Fackelumzug rund um die Feuerwache entzündete Ortswehrleiter Norman Höfel das Maifeuer. Über Feuerschalen konnten die großen und kleinen Gäste Stockbrot backen. Bis 1 Uhr morgens wurde kräftig gefeiert.