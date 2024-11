An der Auffahrt zum Großen Schloss sind neu aufgestellte Tafeln eingeweiht worden, die an das Wirken der Neuberin in Blankenburg und ihre Bedeutung für das deutsche Theater erinnern. Initiiert wurde das Projekt von der Neuberin-Stiftung, umgesetzt vom VHS-Bildungswerk Blankenburg und gesponsert von der Harzsparkasse.

Foto: Kerstin Gutsche