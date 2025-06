„Ich will hier nicht mehr weg“: Christian Beck in Magdeburg verankert

Christian Beck steht seit 2024 wieder für den 1. FC Magdeburg auf dem Rasen: In der Traditionsmannschaft.

Magdeburg. - „Ich will hier nicht mehr weg“, sagt Christian Beck, ehemaliger Spieler des 1. FC Magdeburg, mit einem Lächeln im Gesicht über die Stadt Magdeburg. Seit einem knappen Jahr ist der 37-Jährige Teil der Traditionsmannschaft, die am Samstag, 28. Juni, das nächste Spiel in Gatersleben hat.