Warum müssen Geschäfte am Totensonntag schließen, während Cafés und Museen öffnen dürfen? Die Glasmanufaktur in Derenburg hält die aktuelle Rechtslage für überholt und nicht mehr zeitgemäß.

Von Jens Müller 15.11.2025, 10:00
Die Glasmanufaktur „Harzkristall“ in Derenburg ist ein Besuchermagnet im Harz und ein echter Wirtschaftsfaktor. Das Unternehmen sieht sich allerdings an den „stillen Sonntagen“ im November ausgebremst und regt eine Diskussionen zu den Ladenöffnungszeiten an. Foto: Glasmanufaktur

Derenburg. - Der November gilt gemeinhin als stiller Monat. Mit Volkstrauertag und Totensonntag gibt es gleich zwei Sonntage, an denen auch die meisten Geschäfte ruhen. Für eines der touristischen Schwergewichte im Harz, die Glasmanufaktur in Derenburg, stellt sich allerdings die Frage, ob dies überhaupt noch zeitgemäß ist.