Kunsthistorische Sensation liegt in der Luft Stammt Zabakucker Grabmal von Gottfried Schadow?
Spurensuche in Zabakuck: Fällt auf die Ruine der Kirche der Glanz des preußischen Klassizismus? Der örtliche Heimatverein erhofft sich Antworten von Experten.
Aktualisiert: 15.11.2025, 11:10
Zabakuck - Der Zabakucker Heimatverein hat sich auf Schatzsuche begeben. Nicht mit der Wünschelrute, sondern sehenden Auges: So erleben die zwei einzigen Grabdenkmäler, die den Einsturz des Kirchendaches und dessen vollständige Abtragung in den 1970er und 1980er Jahren überdauert haben, jetzt eine „Wiederentdeckung“.