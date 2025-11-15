weather regen
Magdeburg, Deutschland
  4. Kunsthistorische Sensation liegt in der Luft: Stammt Zabakucker Grabmal von Gottfried Schadow?

Spurensuche in Zabakuck: Fällt auf die Ruine der Kirche der Glanz des preußischen Klassizismus? Der örtliche Heimatverein erhofft sich Antworten von Experten.

Von Simone Pötschke Aktualisiert: 15.11.2025, 11:10
Marlies Kenter vom Heimatverein zeigt auf den Sockel des Grabmals der Anna Ursula Sophie Galster, der an der Westwand des Kirchenschiffs unter der Empore steht.
Zabakuck - Der Zabakucker Heimatverein hat sich auf Schatzsuche begeben. Nicht mit der Wünschelrute, sondern sehenden Auges: So erleben die zwei einzigen Grabdenkmäler, die den Einsturz des Kirchendaches und dessen vollständige Abtragung in den 1970er und 1980er Jahren überdauert haben, jetzt eine „Wiederentdeckung“.