Spurensuche in Zabakuck: Fällt auf die Ruine der Kirche der Glanz des preußischen Klassizismus? Der örtliche Heimatverein erhofft sich Antworten von Experten.

Marlies Kenter vom Heimatverein zeigt auf den Sockel des Grabmals der Anna Ursula Sophie Galster, der an der Westwand des Kirchenschiffs unter der Empore steht.

Zabakuck - Der Zabakucker Heimatverein hat sich auf Schatzsuche begeben. Nicht mit der Wünschelrute, sondern sehenden Auges: So erleben die zwei einzigen Grabdenkmäler, die den Einsturz des Kirchendaches und dessen vollständige Abtragung in den 1970er und 1980er Jahren überdauert haben, jetzt eine „Wiederentdeckung“.