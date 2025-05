Ausflugsgaststätte in Blankenburg Restaurant "Großvater" an der Teufelsmauer im Harz wieder eröffnet - jetzt wird's italienisch

Monatelang war das Restaurant "Großvater" an der Teufelsmauer im Harz geschlossen. Jetzt kehrt wieder Leben in das beliebte Blankenburger Ausflugslokal ein. Was die Gäste nach der Wiedereröffnung erwartet.