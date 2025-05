Sicherheit bei Großveranstaltungen Schutz vor Amokfahrten: Wie Halberstadt Domplatz und Zentrum schützen will – und wo es hakt

Wie sicher ist Halberstadts Innenstadt wirklich? Nach dem Großanschlag in Magdeburg rückt auch in Halberstadt das Thema Zufahrtsschutz in den Fokus. Defekte Poller und ungeschützte Zugänge werfen Fragen auf.