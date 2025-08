Die Ausflugsgaststätte „Helsunger Krug“ am Fuße der Teufelsmauer bei Timmenrode wird aufwendig umgebaut. Für Wanderer und Ausflügler ist aber an den Wochenenden der große Biergarten geöffnet.

Blankenburg. - Im „Helsunger Krug“ ist wieder einiges los. Allerdings nur im Biergarten. Denn der Umbau des Traditionslokals ist noch in vollem Gange. Warum sich die Arbeiten so hinziehen und was Krug-Wirt Andreas Damköhler für die Wanderer und Gäste plant.