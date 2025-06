Die vielbefahrene B81 in Blankenburg. Ab Montag, 2. Juni 2025, geht es an der Ampelkreuzung Neue Halberstädter /Friedens- /Michaelsteiner Straße nicht mehr in Richtung A36. In einem ersten Abschnitt wird auf der Ortsdurchfahrt unter monatelanger Vollsperrung die Fahrbahn saniert.

Foto: Jens Müller