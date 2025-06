Kurz-Film-Fest für Kinder im Harz Bester Film gesucht: Blankenburgs Georgenhof wird zum Kino

Der Veranstaltungssaal des Georgenhofs in Blankenburg verwandelt sich am Freitag, 20. Juni 2025, in einen Kinosaal. Dort steigt das Kurz-Film-Fest für Kinder und Jugendliche. Und deren Stimmen sind gefragt!