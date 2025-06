Die VIS in Halberstadt öffnet ihre Tore für ein breites Publikum aus ganz Deutschland. Im Mittelpunkt stehen restaurierte Klassiker sowie moderne Instandhaltungstechnik. Worauf sich Besucher noch freuen können.

180 Jahre Eisenbahntradition in Halberstadt – VIS öffnet die Tore

Halberstadt. - Es ist der zweite Tag der offenen Tür in der 23-jährigen Firmengeschichte der Verkehrs Industrie Systeme GmbH (VIS) in der Magdeburger Straße. Mit Corona-Verzögerung hatte im September 2023 die Werkstore zum Firmenjubiläum geöffnet. Nun bieten die Halberstädter Eisenbahnspezialisten wieder einen Einblick in Eisenbahngeschichte und -gegenwart.