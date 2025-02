25 Jahre Lesesalon in Blankenburg: Für Leiterin Marion Krause sind das 250 ganz besondere und wertvolle Abende des Lese- und Hörvergnügens in einer Runde liebgewonnener Lesefreundinnen.

Blankenburg. - Ungewöhnliche „Silberhochzeit“ in Blankenburg. Gleich ein Dutzend Frauen feiern in der Harzstadt ihre besondere Verbindung zur Literatur. Wie sie sie gemeinsam seit 25 Jahren pflegen und was sich zum Jubiläum erstmals ändert.