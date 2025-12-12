LIVE:
Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn-Gesellschaft Von Dampflok bis Zahnradbahn: Alles über die legendäre Harzer Eisenbahn in einem Buch
Eisenbahnfans aufgepasst: Eine fast vergessene Bahnlinie wird neu entdeckt. Die Geschichte der Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn ist jetzt in einem neuen Buch dokumentiert. Mit über 700 historischen Fotos, technischen Meilensteinen und dramatischen Momenten. Ein Stück Harzer Eisenbahngeschichte.
Aktualisiert: 12.12.2025, 16:39
Blankenburg. - Da braucht es starke Regalböden: 40 Jahre lang hat Dirk Endisch gesammelt und recherchiert. Nun hat er seine „Harzer Eisenbahn-Bibel“ fertiggestellt. Ein 600 Seiten starkes, detailverliebtes Werk zur Geschichte der Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn-Gesellschaft, das nicht nur Eisenbahnfans begeistern dürfte und einen Mann ganz besonders ehrt.