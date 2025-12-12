weather wolkig
Tangerhütte
  4. Alleingang kritisiert: Stadtrat von Tangerhütte untersagt Nutzung des neuen Stadt-Logos

Wer ist zuständig für Erscheinungsbild und Außenwirkung einer Kommune? Darüber gibt es handfesten Streit in Tangerhütte. Die Verwendung des neuen Logos, an dem der Stadtrat nicht beteiligt worden ist, wurde dem Bürgermeister und seiner Verwaltung jetzt per Beschluss untersagt.

Von Birgit Schulze 12.12.2025, 18:00
Das neue „Corporate Design“ - ein eigenes Logo aus einem T im grünen Kreis un einer Wellenlinie für Elbe und Tanger - wurde im September eingeführt.
Das neue „Corporate Design“ - ein eigenes Logo aus einem T im grünen Kreis un einer Wellenlinie für Elbe und Tanger - wurde im September eingeführt. Foto: EG Tangerhütte

Tangerhütte. - Der Stadtrat in Tangerhütte hat am Mittwoch mit sofortiger Wirkung die Nutzung des neuen Stadtlogos untersagt. Diese Entscheidung fiel mit 23 Ja- und fünf Neinstimmen und hängt mit einem Alleingang der Verwaltung um Bürgermeister Andreas Brohm (parteilos) zusammen.