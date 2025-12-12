LIVE:
Alleingang kritisiert Stadtrat von Tangerhütte untersagt Nutzung des neuen Stadt-Logos
Wer ist zuständig für Erscheinungsbild und Außenwirkung einer Kommune? Darüber gibt es handfesten Streit in Tangerhütte. Die Verwendung des neuen Logos, an dem der Stadtrat nicht beteiligt worden ist, wurde dem Bürgermeister und seiner Verwaltung jetzt per Beschluss untersagt.
12.12.2025, 18:00
Tangerhütte. - Der Stadtrat in Tangerhütte hat am Mittwoch mit sofortiger Wirkung die Nutzung des neuen Stadtlogos untersagt. Diese Entscheidung fiel mit 23 Ja- und fünf Neinstimmen und hängt mit einem Alleingang der Verwaltung um Bürgermeister Andreas Brohm (parteilos) zusammen.