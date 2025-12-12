Alleingang kritisiert Stadtrat von Tangerhütte untersagt Nutzung des neuen Stadt-Logos

Wer ist zuständig für Erscheinungsbild und Außenwirkung einer Kommune? Darüber gibt es handfesten Streit in Tangerhütte. Die Verwendung des neuen Logos, an dem der Stadtrat nicht beteiligt worden ist, wurde dem Bürgermeister und seiner Verwaltung jetzt per Beschluss untersagt.