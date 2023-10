Die Blankenburger Wohnungsgenossenschaft saniert eine Villa am Schieferberg. Die neuen Mieter sollten schon früher einziehen, doch eine Entdeckung sorgte für Verzögerungen.

Darum warten Mieter auf neue Wohnungen in Blankenburger Villa

Architektin Veronika Roth (vorn) erläutert Bürgermeister Heiko Breithaupt, Torsten Graf, Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Blankenburg, und Sebastian Selent, Geschäftsführer des Gemeinnützigen Vereins für Sozialeinrichtungen, die Grundrisse der künftigen Wohnungen in der Villa am Schieferberg 5.

Blankenburg - In der Villa am Schieferberg 5 in Blankenburg entstehen zurzeit neun Wohnung auf insgesamt vier Etagen. Die Gesamtwohnfläche beläuft sich auf 725 Quadratmetern. Die Sanierung des ehemaligen Sitzes des Forstamtes ist ein anspruchsvolles Projekt, sagt die Wernigeröder Architektin Veronika Roth. Dennoch bereite ihr die Arbeit vor Ort viel Spaß. Vor allem das Zusammenwirken der über 20 Baufirmen, hauptsächlich aus der Region, laufe einwandfrei.