Gruseliger Spaß im Harz Der Vorhof zur Hölle: Horrorhaus lockt an Halloween nach Derenburg
Sven Hoffmeister und seine Familie laden ganz Mutige am Freitag, 31. Oktober 2025, nach Derenburg zu Halloween ein. Dafür haben sie einen unglaublichen Aufwand betrieben: Knochen, Schädel und Grabsteine inklusive.
30.10.2025, 06:00
Derenburg. - Viele kennen gespenstische Szenen aus Grusel-Filmen wie „Es“ oder „Friedhof der Kuscheltiere“: In Derenburg lädt zu Halloween Sven Hoffmeister mit Familie und Freunden in sein Horrorhaus. Und das ist nichts für schwache Nerven. Ein erster vorsichtiger Blick in den Vorhof zur Hölle.