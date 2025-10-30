Alice im Wunderland, Alien vs. Predator und noch mehr Horrorgestalten haben im Schreckgang und dem Escape-Room im Halloween-Haus in Parey auf die Gäste gewartet. Wie schaurig es war und wie das nächste Motto lautet.

Parey. - Wenn die Figuren des Kinderbuches „Alice im Wunderland“ auf die Außerirdischen Horror-Gestalten aus „Alien vs. Predator“ treffen und sich nebenbei ein paar Zirkusclowns tummeln, dann hat das Halloween-Haus in Parey wieder seine Tore geöffnet.

Gemeinsam mit den kostümierten Charakteren aus „Dead by Daylight“ bildeten die verschiedenen Gruppen den großen Schreckgang, durch den die mutigen Gäste gehen konnten. Weitere Attraktion war die Piratenschatzsuche über den ganzen Hof gewesen, „bei der es mit der Zeit immer mehr Kinder geworden sind. Die scheinen viel Spaß gehabt zu haben“, freut sich Marina Christin Müller.

Halloween-Haus in Parey mit Escape-Room

Auch das Miniaturwunderland zum Angucken und die Playmobilwelt als große Spielecke seien ein echter Hit gewesen. Trotz des Wetters und der Ferienzeit sei das Feedback durchweg positiv gewesen und auch die Zelte haben gehalten. „Wir sind nicht weggeflogen“, sagt Müller und lacht.

Die Szenerie aus „Alice im Wunderland“. Foto: Marina Christin Müller

Gemeinsam mit zahlreichen Animateuren sorgte Marina Christin Müller für die Gestaltung und das Programm an Halloween und betreute die jeweiligen Stationen mit den Kindern und Jugendlichen.

Die Besucher hatten ihren Spaß bei den verschiedenen Aktionen. Foto: Marina Christin Müller

Viel Lob habe es in diesem Jahr für die drei Schwierigkeitsgrade im Escape-Room gegeben. „Tatsächlich konnten nicht alle die Rätsel lösen und es herausschaffen, ein paar sind sozusagen ‚gestorben‘“, berichtet Müller. Dabei seien es oft die einfachen Rätsel gewesen, an denen die Teilnehmer gescheitert sind, etwa das Kombinieren unterstrichener Buchstaben in einem Heft, die das Lösungswort ergeben haben. „Da wurde wohl zu viel überlegt.“

Nächste Auflage für Halloween in zwei Jahren geplant

Die drei Schwierigkeitsgrade sollen bei der nächsten Auflage bleiben, auch das Motto für den Escape-Room steht bereits fest: Es geht nach Ägypten in das Land der Pharaonen, Mumien und mit Sarkophagen.

Groß gefeiert soll im Halloween-Haus wieder in zwei Jahren werden, bewusst ein paar Tage vor Halloween. Denn am 31. Oktober zieht die Familie selbst auf Tour durch die Ortschaft und besucht Bekannte.