Martialisch und laut wird es am 26. und 27. Juli 2024 beim Heimburger Metalnacht-Festival zwischen Wernigerode und Blankenburg.

Heimburg. - Ein Feld zwischen Benzingerode und Heimburg hat sich in den vergangenen Tagen wieder in einen Festivalplatz verwandelt: Am Freitag und Samstag, 26. und 27. Juli, steigt dort das legendäre Heimburger Metalnacht-Festival. Die Fans dürfen sich auf namhafte Bands freuen.