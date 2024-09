Nach großem Umbau öffnet Blankenburgs Edeka am Freitag wieder seiner Pforten. Wie das Einkaufen in dem Supermarkt noch attraktiver werden soll.

Edeka in Blankenburg vor Neueröffnung: Worauf sich Kunden jetzt freuen können

Edeka-Mitarbeiter Ekaterina Seljunin und Nancy Palatz (von links) am Donnerstag beim Einräumen der neuen Kühltruhen.

Blankenburg. - Neuer, moderner, größer – das sind die ersten drei Begriffe, die einem beim Betreten des Edeka-Marktes in der Blankenburger Innenstadt in den Sinn kommen. Die Redaktion durfte schon vorab einen Blick in den runderneuerten Markt werfen, der nach 14-tägigem Umbau pünktlich wieder eröffnet.