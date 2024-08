Wienrode. - Eine Familienfeier im Allröder Hotel Harzer Land, eine Kutschfahrt durch den Harzwald und ein Besuch des Mausefallenmuseums in Güntersberge: So haben sich Rosi und Bernd Wegner aus Wienrode ihre Goldene Hochzeit vorgestellt. Die Erwartungen an ihr 50-jähriges Ehe-Jubiläum wurden aber weit übertroffen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.