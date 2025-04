Brand bei Blankenburg Einfamilienhaus im Harz in Flammen: So laufen die Löscharbeiten

Nahe Blankenburg (Harz) hat am Dienstag, 8. April, der Brand eines Einfamilienhauses für einen mehrstündigen Feuerwehreinsatz gesorgt. Was zum Feuer in Timmenrode bereits bekannt ist.