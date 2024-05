Die Blankenburger müssen sich auf neue Friedhofsgebühren einstellen. Laut Neukalkulation steigen einige Posten enorm an. Ein Ortsteil ist davon ausgenommen.

Friedhofsgebühren steigen: So teuer wird das Sterben in Blankenburg

Eine der gepflegten Urnengrabstätten auf dem Waldfriedhof in Blankenburg. Die Gebühren für die Leistungen auf den Friedhöfen der Stadt samt Ortsteilen sollen ab Juli kräftig steigen.

Blankenburg. - Hintergrund für die Neukalkulation ist nicht nur die notwendige Haushaltskonsolidierung, um das Loch von aktuell rund 4,6 Millionen Euro zu stopfen. Laut Beschlussvorlage, die in den vergangenen Wochen in den Ortschaftsräten kontrovers diskutiert wurde, wird ein weiterer Grund angeführt: So kosten die Friedhöfe der Stadt pro Jahr etwas mehr als 870.000 Euro.