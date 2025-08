Drei Mannschaften aus dem Altmarkkreis waren bei der Deutschen Meisterschaft im Feuerwehrsport in Torgau am Start.

Fahrendorf/Wiepke/Torgau. - „Wir wollten unter die ersten zehn Teams kommen. Das ist uns auch gelungen“, zeigt sich Nico Polzin vom Team Fahrendorf (Gemeinde Dähre) zufrieden. Die Feuerwehrleute waren am Wochenende im Löschangriff nass bei den Deutschen Meisterschaften in Torgau in 23.25 Sekunden Siebter von 26 Teams geworden.