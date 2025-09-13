Unter dem Motto des bundesweiten Tages des offenen Denkmals „Wert-voll: Unbezahlbar oder unersetzlich“ präsentieren sich am Sonntag, 14. September 2025, drei einmalige Baudenkmäler in Blankenburg.

Blick in den Innenhof des Großen Schlosses in Blankenburg. Die Schlossretter laden zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 14. September 2025, zum Besuch ein.

Blankenburg. - Das Alte E-Werk, das Große Schloss Blankenburg und das Kloster Michaelstein öffnen am Sonntag, 14. September 2025, ihre Türen für die Öffentlichkeit. Anlass ist der bundesweite Tag des offenen Denkmals, an dem zahlreiche historische Gebäude und Stätten Einblicke in ihre Geschichte gewähren.