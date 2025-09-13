Tag des offenen Denkmals in Blankenburg Großes Schloss, Altes E-Werk und Kloster Michaelstein zeigen ihre Schätze
Unter dem Motto des bundesweiten Tages des offenen Denkmals „Wert-voll: Unbezahlbar oder unersetzlich“ präsentieren sich am Sonntag, 14. September 2025, drei einmalige Baudenkmäler in Blankenburg.
13.09.2025, 10:00
Blankenburg. - Das Alte E-Werk, das Große Schloss Blankenburg und das Kloster Michaelstein öffnen am Sonntag, 14. September 2025, ihre Türen für die Öffentlichkeit. Anlass ist der bundesweite Tag des offenen Denkmals, an dem zahlreiche historische Gebäude und Stätten Einblicke in ihre Geschichte gewähren.