  4. Tag des offenen Denkmals in Blankenburg: Großes Schloss, Altes E-Werk und Kloster Michaelstein zeigen ihre Schätze

Unter dem Motto des bundesweiten Tages des offenen Denkmals „Wert-voll: Unbezahlbar oder unersetzlich“ präsentieren sich am Sonntag, 14. September 2025, drei einmalige Baudenkmäler in Blankenburg.

Von Jens Müller 13.09.2025, 10:00
Blick in den Innenhof des Großen Schlosses in Blankenburg. Die Schlossretter laden zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 14. September 2025, zum Besuch ein.
Blick in den Innenhof des Großen Schlosses in Blankenburg. Die Schlossretter laden zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 14. September 2025, zum Besuch ein. Foto: Matthias Bein/dpa

Blankenburg. - Das Alte E-Werk, das Große Schloss Blankenburg und das Kloster Michaelstein öffnen am Sonntag, 14. September 2025, ihre Türen für die Öffentlichkeit. Anlass ist der bundesweite Tag des offenen Denkmals, an dem zahlreiche historische Gebäude und Stätten Einblicke in ihre Geschichte gewähren.