Ausflugsziel bald ohne Gastronomie Burg Regenstein im Harz: Betreiber schließt beliebten Kiosk - bittere Kritik an Stadt Blankenburg
Der Kiosk auf der Burg Regenstein bei Blankenburg steht vor dem Aus – trotz jahrelanger Bemühungen und touristischer Bedeutung. Wie geht es jetzt weiter mit der Gastronomie an dem beliebten Harzer Ausflugsziel?
Aktualisiert: 13.09.2025, 11:06
Blankenburg. - Die Burg und Festung Regenstein in Blankenburg steht seit jeher bei Touristen und Ausflüglern hoch im Kurs. Die geschichtsträchtige Anlage mit der atemberaubenden Aussicht hatte auch bei Gastronom Andreas Werner Abenteuerlust versprüht. Warum er nun doch die Reißleine zieht.