Der Kiosk auf der Burg Regenstein bei Blankenburg steht vor dem Aus – trotz jahrelanger Bemühungen und touristischer Bedeutung. Wie geht es jetzt weiter mit der Gastronomie an dem beliebten Harzer Ausflugsziel?

Dunkle Wolken über der Burg und Festung Regenstein: Der Pächter des Burg-Kiosks wirft hin.

Blankenburg. - Die Burg und Festung Regenstein in Blankenburg steht seit jeher bei Touristen und Ausflüglern hoch im Kurs. Die geschichtsträchtige Anlage mit der atemberaubenden Aussicht hatte auch bei Gastronom Andreas Werner Abenteuerlust versprüht. Warum er nun doch die Reißleine zieht.