Die Stadt Blankenburg plant den großen Wurf für das Große Schloss. Das Welfenschloss soll für 45 Millionen Euro umgebaut werden - und die Harz-Stadt touristisch auf ein neues Level heben. Was dazu bereits bekannt ist.

45‑Millionen‑Projekt: Blankenburg vor XXL-Umbau des Großen Schlosses - das sind die Pläne

Romantischer Sonnenaufgang über dem Großen Schloss in Blankenburg. Das Wahrzeichen soll zur Top-Touristen-Attraktion im Harz ausgebaut werden.

Blankenburg. - Nach den millionenschweren Plänen zum Bau eines neuen Sportzentrums kündigt sich in Blankenburg das nächste Mammutprojekt an. Die Stadtverwaltung will das Wahrzeichen der Harz-Stadt, das Große Schloss, touristisch nach vorn bringen. Welche Pläne dahinter stecken und wann sie umgesetzt werden soll.