Zwei Tage lang können Besucher der Museumsscheune schöne Dinge sehen, kaufen und erleben.

Wolmirstedt. - Ein Wintermarkt findet am Freitag und Sonnabend, 6. und 7. Februar, in der Museumsscheune statt. Der öffnet jeweils von 17 bis 22 Uhr, ab 18 Uhr gibt es an beiden Tagen Live-Musik. Der Eintritt ist frei.

Bei diesem Wintermarkt gibt es verschiedene Stände mit Glühwein, Kinderpunsch, winterlichen Spezialitäten und Leckereien. Weiterhin werden schöne Dinge angeboten, die sich als Geschenk eignen, andere Anbieter zeigen kleine Kunstwerke und Schönes aus Holz. Dazu wartet ein Basteltisch für Kinder.

Als Veranstalter ist Winchen-Delikatessen genannt, ein Familienunternehmen aus Haldensleben.

Einer der Live-Musiker ist André Wichert. Der spielt mit der Akustikgitarre und der Mundharmonika Coversongs der vergangenen Jahrzehnte verschiedenster Stilrichtungen und Interpreten. Seine Palette reicht von gefühlvollen Balladen über Country- und Rockmusik bis hin zu Partyliedern oder einer Prise Ostrock.

Es gibt Musik von Neil Young, Bruce Springsteen, Bob Dylan über Lindenberg, Westernhagen, Gundermann, Karat oder auch von CCR, Smokie, Leonard Cohen und viel mehr.