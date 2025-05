Sport-Event in Hüttenrode Größtes Freiluft-Volleyballturnier Deutschlands im Harz: Zu Pfingsten wieder ran ans Netz

„Rein in den Harz und ran ans Netz“ heißt es an Pfingsten 2025 in Hüttenrode. Dort steigt das größte Freiluft-Volleyballturnier Deutschlands. Was Besucher neben dem sportlichen Teil noch erleben können.