Neues Escape-Spiel im Harz Gruseliges Halloween-Abenteuer im verhexten Marstall des Schlosses Blankenburg

Wegen der großen Nachfrage nach einem neuen Indoor Escape-Spiel hat der Timmenröder Verein „Team“ einen Lost Place im Harz für sich entdeckt: den Marstall des Großen Schlosses in Blankenburg. Dort wird es jetzt erst richtig gruselig.