  4. Neues Escape-Spiel im Harz: Gruseliges Halloween-Abenteuer im verhexten Marstall des Schlosses Blankenburg

Wegen der großen Nachfrage nach einem neuen Indoor Escape-Spiel hat der Timmenröder Verein „Team“ einen Lost Place im Harz für sich entdeckt: den Marstall des Großen Schlosses in Blankenburg. Dort wird es jetzt erst richtig gruselig.

Von Jens Müller 24.10.2025, 06:00
Im Marstall am Fuße des Großen Schlosses Blankenburg wird es ab Halloween noch gruseliger. Ganz Mutige können sich dort auf eine schaurig-schöne Abenteuertour durch das alte Gemäuer begeben. Foto: Lars Spanger

Blankenburg. - Der Marstall am Fuße des Großen Schlosses in Blankenburg ist ein wahrer Lost Place im Harz. Nun wird es dort - pünktlich zu Halloween - noch gruseliger.