Neues Escape-Spiel im Harz Gruseliges Halloween-Abenteuer im verhexten Marstall des Schlosses Blankenburg
Wegen der großen Nachfrage nach einem neuen Indoor Escape-Spiel hat der Timmenröder Verein „Team“ einen Lost Place im Harz für sich entdeckt: den Marstall des Großen Schlosses in Blankenburg. Dort wird es jetzt erst richtig gruselig.
24.10.2025, 06:00
Blankenburg. - Der Marstall am Fuße des Großen Schlosses in Blankenburg ist ein wahrer Lost Place im Harz. Nun wird es dort - pünktlich zu Halloween - noch gruseliger.